Disney+ presentó el tráiler de la temporada 4 de "Only Murders in the Building"







La nueva temporada estrena el 27 de agosto con nuevos episodios todos los martes.

Only Murders in the Building llega con su cuarta temporada a Disney+. Star+

Disney+ presentó el tráiler de la cuarta temporada de Only Murders in the Building.

La serie original de comedia ganadora en los Premios Emmy protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez regresa el 27 de agosto con nuevos episodios que estarán disponibles todos los martes exclusivamente en Disney+.

De qué trata la cuarta temporada de Only Murders in the Building En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado depodcastingse enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki. Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Only Murders In The Building _ Tráiler subtitulado _ Disney+.mp4 La nueva temporada de la serie está protagonizada también por Michael Cyril Creighton, con la participación especial de Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Eva Longoria, Richard Kind, Jane Lynch, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Da’Vine Joy Randolph, Molly Shannon, entre otras estrellas invitadas.

Only Murders in the Building es una cocreación de Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), que también son los guionistas de la serie. Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman –el creador de This Is Us– y Jess Rosenthal. La serie es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Temas Disney

Serie