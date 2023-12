Disney y el Teatro Colón presentan Pixar en Concierto

Pixar en Concierto presenta grandes éxitos como “Cuando Ella Me Amaba” de Toy Story 2, “Si No Estoy Contigo” de Monsters INC. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” Ratatouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Nobody Like You” de Red, y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018), “Un Poco Loco” y “El Latido de mi Corazón” de Coco, entre otros. Además, este espectáculo cuenta con más de doce artistas entre cantantes y bailarines, y reúne a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.