Charlie Cox dio detalles de la nueva serie de Daredevil en Disney+

Los fanáticos de la serie original de Netflix estaban particularmente apegados a la versión más madura y brutal de Daredevil, que se aplicó en todo el universo de Netflix-Marvel, incluso en programas como Luke Cage y Jessica Jones.

Cox es consciente de las expectativas de esos fanáticos, pero argumenta que reducir parte de esa violencia y hacer que el personaje y el programa sean más accesibles para una audiencia más amplia puede no ser algo malo.

“Le diría a esa gente, lo hemos hecho. Tomemos las cosas que realmente funcionaron, pero ¿podemos ampliarlas? él dijo. "¿Podemos atraer a una audiencia un poco más joven sin perder lo que hemos aprendido sobre lo que funciona?"

Born Again verá a Murdock de Cox regresar como el hombre sin miedo en una serie propia, volverá junto con el actor de King Pin de la serie original, Vincent D'Onofrio, pero no será una continuación del programa de Netflix. “El hecho de que Kevin hable de ello como una temporada uno, en lugar de una temporada cuatro, creo que es un trato completamente nuevo”, había dicho Cox a ScreenRant en septiembre .

Daredevil de Netflix, fue creada por Drew Goddard y presentado en su temporada debut por Steven S. DeKnight, fue cancelado a fines de 2018 antes del anuncio de que Marvel Television estaba cerrando y se fusionaría con Marvel Studios.

Durante años, los fanáticos hicieron campaña para traer de vuelta a Murdock, y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó esa noticia en diciembre de 2021, junto con el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home. El cameo de Murdock marcaría la primera aparición del personaje en la pantalla grande de MCU. Cox continuaría apareciendo en varios episodios de She-Hulk: Attorney at Law de este año .

Durante la Comic-Con de San Diego de 2022, Fiege anunció que Born Again recibiría una temporada de 18 episodios y un estreno en el otoño de 2024.