Messi habría mandado una carta documento a Dalma Maradona: cuál es el motivo

“La denuncia que se viene por el número 10 como marca. Históricamente, el ‘M10’ ha sido Maradona, pero hoy es Messi. Entonces, sin quererlo ellos, pero hay gente que los representa en su nombre en las cuestiones legales, sobre todo a Messi que está en vida, pero Maradona, de última no tiene potestad para decidir", agregaron.

Maradona Messi.PNG

Messi mandó una carta documento a Dalma Maradona: qué dice

Según la carta documento leída en Socios del Espectáculo, "el número 10 identifica al astro del fútbol argentino. El nombre MESSI 10 está vigente y se lo puede apreciar en todas las imágenes, productos y servicios que mi representada brindo con su nombre / marca y el número 10".

"Es evidente que la concesión de la marca solicitada causaría un perjuicio irreparable a mi representado como así también al público consumidor, ya que se encontraría confundido en cuanto al origen de los productos / servicios", se agrega como argumento.

Sin embargo, el conflicto judicial no estaría relacionado con algún problema personal entre las hijas de Maradona y Lionel Messi, sino que se trata de una disputa entre los representantes legales de ambas partes.

Una vez conocida la noticia, Dalma Maradona se manifestó en redes frente a la consulta de sus seguidores y negó cualquier conflicto: “Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”.