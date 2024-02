Drama sobre el colonialismo y el despojo triunfa en la Berlinale

El Oso de Plata del Gran Jurado recayó en "A Traveler’s Needs" (Las necesidades del viajero), producción coreana del sur dirigida por Hong Sangsoo , un realizador favorito de la Berlinale, interpretada por Isabelle Huppert. Cine de autor, drenado de acción dramática (consta de cuatro conversaciones, con tomas largas y cámara fija), la película es un estudio de personajes descriptos puramente a través de sus palabras (dos de las conversaciones son idénticas). Isabelle Huppert es una francesa, misteriosamente varada en Seúl, cuyas lecciones de francés –dadas en inglés– construyen un retrato cultural, étnico y costumbristas de Corea. Muestra lo que el cine es capaz de hacer cuando el peso no recae en lo que ocurre sino en revelar la interioridad de los personajes –si habláramos de literatura, mucho Gustave Flaubert y nada de Shakespeare.

El Oso de Plata del Jurado fue para "L’Empire", que comentamos en la primera nota. Escrita y dirigida por Bruno Dumont, es una sátira amable a la vez que homenaje cinéfilo a "Star Wars" y "2001: Odisea del espacio". Resulta un triunfo de imaginación disparatada a nivel de género, diseño de personajes y comentarios meta: son los franceses que miran al cine de ciencia ficción y aventuras, consagrado por Hollywood, con afecto y superioridad intelectual, pero también L’Empire se ríe de sí mismo cuando celebra un cine esencialmente popular.

Para el dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias fue el Oso de Plata al mejor director. Su sátira política Pepe tiene como protagonista al hipopótamo del título, mostrado en imágenes documentales, al que se le adosa una voz en off, distorsionada electrónicamente. Cazado en Africa y llevado a Colombia para el zoológico privado del narcotraficante Pablo Escobar, el “personaje” no tiene conceptos de lengua, tiempo y espacio como una persona. Con este recurso al realismo mágico, Arias, también autor del guión, organiza la sátira, en la cual abunda, como en "Dahomey" – aunque en otro registro – el comentario socio-polítco, que tiene su frescura.

El drama "Sterben" (Morir) recibió el Oso de Plata al mejor guión de Mattias Glasner, también su director. Es un retrato de familia, armado con los recuerdos de una madre, que está por morise, y sus dos hijos adultos. Dividida en capítulos, con escenas que se repiten para proponer perspectivas diferentes, Sterben es también el título de una composición musical a estrenar por el hijo director, cuyo compositor no logra terminar. A diferencia de "Maestro" – que no saca partido del costado artístico de Leonard Bernstein – aquí la música es la argamasa que sostiene un complicado edificio dramático. Al igual que "The Traveler’s Needs", el diálogo predomina sobre la acción dramática. Pero como de lo que se conversa es la vida y sus complicaciones, la película es absorbente.

El director de fotografía Martin Gschlacht fue premiado por su trabajo en la ficción histórica "Des Teufels Bad" (El baño del diablo). Este Oso de Plata a la contribución artística premió la recreación del mundo rural austríaco a finales del siglo XVIII. En tonos sepia y chiaroscuros, Gschlacht fotografía un universo campesino opresivo, ignorante y supersticioso, donde la naturaleza hostil (el bosque de los cuentos de hadas) es extensión de una humanidad irredenta.

El Oso de Plata al mejor actor recayó en Sebastian Stan, por su papel en el thriller de horror psicológico "A Different Man", de Aaron Schimnberg. Stan es Winter Soldier del Universo Marvel, y aquí demuestra su versatilidad, interpretando a un actor en Nueva York que pierde su identidad al operarse de una enfermedad deformante en la cara. Las alusiones inevitables a la Bella y la Bestia (en todas sus versiones) enriquecen el trabajo de Stan porque aquí la normalidad desencadena su locura. El Oso de Plata a la mejor actriz fue para Emily Watsonpor su papel en "Small Things Like This", la película irlandesa direigida por Tim Mielants. Por último, destacamos el Oso de Oro al mejor cortometraje, otorgado por un jurado especializado. Recayó en "Un movimiento extraño", dirigido por nuestro compatriota Francisco Lezama.

Auf Wiedersehenn, Berlin. El año que viene el festival cumple 75 ños. Anuncian los organizadores que tirarán la casa por la ventana.