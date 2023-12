Duki se emocionó al hablar de la salud mental en medio de su mítico show en River

" La tristeza no es un sentimiento feo, la tristeza es lo que nos hace fuertes, no está mal sentirse triste", comenzó Mauro Ezequiel Lombardo en un momento del show.

"El otro día yo me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba "uy este pibe es multimillonario no le falta nada" y agregó: "No importa cuánta plata tenga, lo importante es cómo te sentís por adentro. Si estás triste hablalo, contalo, decíselo a la gente. No tengan miedo de estar triste, estar triste es lo que te hace fuerte . Yo soy hombre y lloro desde que nací y gracias a eso me hice fuerte. Asique todos los que dicen que llorar y estar triste está mal son todos unos cagones y no tienen huevos", expresó.

"Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante. Así de simple. Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, hay que salir adelante. La vida es una y la vida es hermosa lo juro. A veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es verdad pero esas cosas te hacen fuerte. Si la peleás, el mérito va a ser el doble. Si tienen un sueño, peleen por eso. Y si tienen que llorar lloren, y si tienen que estar tristes lo dicen. Y si alguien le dice cagón, les decís "cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil", concluyó contundente.

La conferencia de prensa que detonó el mensaje

El máximo referente del trap argentino habló de cómo asume con el compromiso de "dejar la vara en una altura digna". En una conferencia que abrió con agradecimientos a la prensa que acercó su música a gente "que no la conocía" y ponderó siempre que en su narrativa había "un buen mensaje", también fue más que sincero sobre cómo transita la "angustia" por haber "quemado tantas etapas" a su corta edad.

"Parte de la angustia viene arraigada a que uno ya vivió tan rápido. De repente tengo 27 años y estoy por hacer dos River y cuándo me preguntan qué sigue ya no tengo respuestas. Eso me genera bastante angustia y me pone un poco mal, porque siento que todo ese recorrido de repente se fue y que va a llegar el sábado, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni vaya a caer", sostuvo sobre el final de la conferencia que abandonó repentinamente ante la emoción que destilaban sus propias palabras.

Duki señaló que el hecho de "quemar tantas etapas y que no haya un siguiente paso es un problema por el que se vuelven locos los (artistas) más grandes" y completó: "Trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, pero llega un momento en el que las cosas que querés ya las tenés, entonces no existe margen de frustración, motivos para ser feliz o levantarse porque ya tenés todo. La angustia viene arraigada a eso, a que se vienen estos dos días que se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora".

También declaró que espera ser recordado como "una persona normal, como todos los demás" para que "todos se den cuenta realmente que los sueños están a la vuelta de la esquina" y que cualquiera "puede cumplirlos y llegar a la posición" que hoy le toca representar a él, a la vez que destacó como legado el haber dejado "una base" para los recién llegados en la música como Milo J, a quien ponderó especialmente al hablar del futuro de la escena.