Ecko: "Tuve que aprender a andar con cuidado y a superar tormentas en mi cabeza"

“Pude superar por suerte esos momentos en los que se me atormentaba un poco la cabeza y afectaba mi vida personal. Sí me han agarrado bajones, porque uno llega a cierto punto en el que ya no sabe para dónde ir y piensa ‘¿y ahora qué hago con mi música?’. Uno se acostumbra al éxito, a que todas las canciones tengan que ser número uno y tengan que estar sonando”, sostuvo.