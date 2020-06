EE.UU.: cines reabren en julio, con temores

“Unhinged” es un “ensayo para los otros estudios”, continúa. La prueba de fuego será el lanzamiento de una de las superproducciones más esperadas, “Tenet”, el 31 de julio.

Nolan, conocido por dirigir “Inception” (“El origen”), se empecinó en que su película de 200 millones de dólares, producida por Warner Bros, mantuviera su fecha de lanzamiento original. No obstante, la proyección del largometraje tuvo que posponerse dos semanas hasta finales de julio, para dar tiempo a Nueva York y Los Angeles a que reabran sus salas.

“Mulan” de Disney también está programada para julio, tras la reapertura de los parques Disney World y Disneyland, aunque algunos expertos predicen que la salida podría ser postergada si el público se muestra remiso para regresar a los cines. “El boca a boca ya no será sobre las películas que sean realmente buenas, sino sobre los cines que respeten las medidas de seguridad”, comenta Bock.

Querer ir demasiado rápido puede ser peligroso, como lo demuestra China, donde los cines en varias provincias reabrieron de manera optimista a fines de marzo y cerraron nuevamente unos días después. Si se asocian nuevos brotes con las salas en EE.UU., “los cines cerrarán rápidamente y durante mucho tiempo”, augura Bock. Esta preocupación circulaba en Los Ángeles cuando se permitió la reapertura de bares y locales de tatuajes, pero no de los cines. El director de “Unhinged” prefiere enfocarse en las decenas de miles de salas vacías en todo el país que aspiran reabrir pero no tienen ninguna película nueva para mostrar, aunque no tengan garantías de que el público asistirá. “Puedes tener un cine reabierto y una buena película”, dijo, “pero si no viene nadie, estás muerto”.