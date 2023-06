El creador de Black Mirror sobre los Apple Vision Pro: "Lo hicimos hace años"

Brooker se refiere a "The Entire History of You", el tercer episodio del programa, protagonizado por Toby Kebbell y la futura estrella de Doctor Who, Jodie Whittaker, en una historia sobre un implante ocular futurista que permite a las personas grabar y reproducir todo lo que ven. No va bien para sus personajes. De interés para los televidentes modernos, el episodio fue escrito por el creador de Succession, Jesse Armstrong.