El día que Bruce Springsteen tiró los másters de Born to Run a una pileta: "Tenía miedo"







Descubrí la historia detrás de esta drástica decisión del artista.

Springsteen, en un momento de desesperación, decidió deshacerse de los másters de Born to Run, temiendo que no cumplían con sus propias expectativas.

Bruce Springsteen, conocido como The Boss, es uno de los artistas más influyentes en la historia del rock. Nacido en Nueva Jersey en 1949, su música ha sido el reflejo de la vida de la clase trabajadora de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes emblemáticos como Born in the U.S.A., The River, y el propio Born to Run, considerado una de las obras maestras del rock.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con más de 50 años en la industria, Springsteen vendió millones de discos, fue galardonado con múltiples premios Grammy, y sigue siendo una figura destacada en la música contemporánea. Sin embargo, no todo fue fácil para el artista, quien enfrentó grandes presiones al momento de crear algunos de sus discos más icónicos.

Bruce Springsteen.jpg Por qué Bruce Springsteen tiró los másters de Born to Run a una pileta La decisión de Bruce Springsteen de arrojar los másters de Born to Run a una pileta es una de las anécdotas más impactantes de su carrera y refleja las intensas emociones que enfrentó durante la producción de este álbum icónico. En 1975, el cantante estaba en un punto crítico de su trayectoria musical. Born to Run representaba no solo un avance significativo en su carrera, sino también una profunda conexión con su identidad artística y personal.

A medida que avanzaban las grabaciones, el artista se sintió abrumado por la presión de cumplir con las altas expectativas que había establecido para sí mismo. Después de meses de arduo trabajo se encontró en un estado de agotamiento y ansiedad. A pesar de su dedicación, Springsteen comenzó a dudar de la calidad de su trabajo, lo que lo llevó a perder la perspectiva sobre lo que había creado.

Contó que en el momento que finalmente escuchó los másters, su reacción fue una mezcla de frustración y miedo. Sentía que el álbum no reflejaba lo que había imaginado y que, de alguna manera, no estaba a la altura de sus aspiraciones. En un arrebato emocional, tomó la drástica decisión de arrojar los másters a una pileta, un acto simbólico que representaba su deseo de liberarse de la carga de la perfección y la presión del éxito. Springsteen posteriormente admitió que parte de su miedo provenía de la vulnerabilidad que sentía al exponer su música al mundo. “Tenía miedo de decir: ‘Este soy yo’”, confesó. La idea de que su fortuna y su identidad artística dependieran de ese álbum le generaba una enorme ansiedad. Sin embargo, a lo largo de los años, Born to Run se consolidó como uno de los discos más aclamados en la historia del rock, demostrando que a veces la autoexigencia puede oscurecer la visión del verdadero valor de la creación artística. born-to-run-portada.webp El origen del apodo The Boss El apodo 'The Boss' que se asocia con Bruce Springsteen tiene un origen curioso. Surgió en sus primeros años como músico, cuando lideraba su banda en clubes y bares. Springsteen se encargaba de manejar el dinero del grupo, lo que incluía repartir las ganancias después de los conciertos. Aunque sus compañeros lo llamaban así como una broma, a él no le gustaba, ya que no quería ser visto como un "jefe". Con el tiempo, el apodo se quedó y se volvió parte de su identidad. Aunque refleja su papel como líder, también simboliza su conexión con el público. Springsteen es conocido por acercarse a sus fans y compartir historias de la vida cotidiana. Así, 'The Boss' no solo representa su liderazgo, sino también su impacto en la música y la cultura estadounidense.

Temas Música

Rock