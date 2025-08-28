¿Por qué Rita se volvió viral? La historia de la abuela que conmovió al streaming de Nico Occhiato y pudo arreglar su techo







Rita había ido al streaming de Occiato y sin pensarlo, se volvió viral. Enterate de qué fue lo que hizo que conmoviera a todos.

Una mujer se acercó al programa de Nico Occhiato y se convirtió en tendencia.

Rita se volvió viral sin pensarlo ni buscarlo. Se acercó para promocionar su emprendimiento de piñatas personalizadas para diferentes tipos de eventos al programa de streaming de Nico Occhiato. Mientras conversaban, la mujer de 65 años confesó que necesitaba cambiar un techo, pero que no tenía la plata suficiente para hacerlo. "Sí, tenemos que cambiar el techo. Vamos juntando de a poquito", explicó.

De inmediato, el conductor le preguntó si tenía algún alias para que los demás oyentes pudieran transferirle lo que pudieran para ayudarla. Rita había aclarado que ella no había ido a pedir dinero, sino simplemente a promocionar su negocio. Ante la insistencia de Occhiato, la mujer visiblemente angustiada, pasó sus datos y después de tan sólo unos minutos, revisaron su cuenta bancaria y pudieron constatar que le habían transferido más de 6 millones de pesos.

Rita, en pleno llanto, a pesar de estar completamente agradecida, pidió que no le enviarán más plata, ya que con eso era más que suficiente para hacer el arreglo del techo de su casa. "Ya está, muchas gracias", dijo entre lágrimas tras recibir el abrazo de su nieto.

El fenómeno de las redes sociales y el streaming como canal solidario Aunque nos pese, los argentinos tenemos fama de vanidosos y fanfarrones. Y en ese ánimo de exagerar características, solemos repetir que "somos un pueblo solidario". Y lo real es que, los hechos hablan por sí mismos. La campaña solidaria luego de las inundaciones sufridas en Bahía Blanca, por ejemplo, hablan de cómo todo el país puede movilizarse por una causa.

Con el advenimiento de las redes sociales y ahora, la masividad del streaming, las movidas solidarias encontraron un nuevo vehículo o canal de difusión. Desde perfiles en Facebook o Instagram hasta movidas que justamente surgen de este tipo de envíos, la solidaridad también se ha aggionado adoptando vías diferentes para hacer llegar la ayuda prometida. En el caso de Rita, lo significativo fue que ella no había ido a pedir ayuda: simplemente se conmovió al anunciar que no tenía dinero. Esas lágrimas y su reticencia a dar su número de cuenta para recibir transferencias fueron quizá lo que impulsó a la audiencia a colaborar con la restauración de su techo.

