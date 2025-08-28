Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la serie "Los Mufas: suerte para la desgracia"







Protagonizada por Daniel Hendler, Diego Cremonesi y Carla Quevedo la producción se adentra en el intrigante y supersticioso universo de las personas portadoras de mala suerte.

La serie llega a Disney+ el 12 de septiembre.

"Los Mufas: suerte para la desgracia", la nueva serie de comedia negra llega a Disney+ el viernes 12 de septiembre con todos sus episodios disponibles. Protagonizada por Daniel Hendler (Roque), Diego Cremonesi (Vicente) y Carla Quevedo (Emma) la producción se adentra en el intrigante y supersticioso universo de las personas portadoras de mala suerte, conocidas popularmente como “mufas”.

Realizada por Kapow y basada en una idea de Sebastián Borensztein, Los Mufas: suerte para la desgracia cuenta también con la participación especial de Osmar Núñez (Valerga) y Pilar Gamboa (Rosario). Hoy se dieron a conocer el póster y el tráiler oficiales.

De qué trata "Los Mufas: suerte para la desgracia" En Los Mufas: suerte para la desgracia, Roque (Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida.

Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz. En contrapartida, le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: liberar a su hija de una “secta mufa” y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata. Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy.

Los Mufas_ Suerte para la desgracia _ Tráiler oficial _ Disney+

Completan el elenco de la nueva serie Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti (Paula). Compuesta por ocho episodios de 30 minutos de duración, Los Mufas: suerte para la desgracia está dirigida por Gabriel Medina, que a su vez es coguionista de la serie junto a Javier Rao.

