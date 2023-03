El documentalista Asif Kapadia reveló que Harvey Weinstein "mató" su carrera en el cine de ficción

El lunes, el documentalista ganador del Oscar Asif Kapadia dijo a una sala llena de asistentes en una conferencia en el Festival Internacional de Documentales de Copenhague que nunca habría dirigido una película de no ficción si no hubiera sido porque Harvey Weinstein "mató" su primer largometraje narrativo, "The Warrior" .

“The Warrior” , protagonizada por el difunto Irrfan Khan ( “Slumdog Millionaire”, “Life of Pi” ), trata sobre un mercenario dirigido por un malvado señor de la guerra para causar estragos en una aldea rural en Rajasthan al obligar a los habitantes pobres a pagar impuestos. En 2003, la película ganó dos premios BAFTA por debut destacado y película británica destacada. Pero según Kapadia, la película no atrajo la atención fuera de Inglaterra debido a Weinstein, quien compró los derechos en todo el mundo, excluyendo el Reino Unido, en 2001.

“Me llevaron en avión a Nueva York para conocer a Weinstein, y todos decían lo bueno que era que la película se hubiera vendido a Miramax”, dijo Kapadia. “Recuerdo haber dicho por qué no me sentía bien con (el trato)”.

"Weinstein empujó esta pila de guiones hacia mí y me dijo: 'Elige una película (porque) tu próxima película tiene que ser conmigo, o no estrenaré 'The Warrior''. Y no solo eso, dice: 'Tu las próximas tres películas tienen que ser conmigo'”.

Como no quería verse atado a un contrato, Kapadia rechazó la oferta y Weinstein "mató la película".

“Incluso ahora, 'The Warrior' no se puede mostrar en todo el mundo”, dijo el director al moderador Thom Powers. “Incluso Irrfan Khan trató de mostrar esa película. Ahora nadie sabe siquiera quién es el dueño. Puedo ver la experiencia ahora y decir: 'Esa fue una gran oportunidad para (mi carrera de drama), y murió antes de que comenzara en mi primera película'. Entonces, tuve que encontrar otra manera”.

La ruta alternativa de Kapadia fue la realización de documentales. “Tenía un poco más de control (en un documental)”, explicó. “Yo lo estaba ejecutando y estaba a cargo de la edición. Además, cuanto menos dinero tengas, más poder tendrás”.

El cambio de carrera valió la pena. Kapadia pasó a hacer una larga lista de documentales aclamados, incluidos "Senna", "Amy" y "Diego Maradona".