El dólar y su efecto en el valor de las entradas

Las vacaciones llegan con el aumento del dólar y precios que podrían afectar el valor de las entradas al cine y teatro, aunque los teatristas se mostraron cautos. Ariel Stolier, de La Plaza, señaló: “La suba va a impactar porque aumentan los precios y la gente percibe que el dinero que le sobra para entretenimiento es menor. Nos valemos de la venta anticipada por cuanto no se notará en lo inmediato, pero sí irá en aumento. Cuando el clima es negativo la gente lo transfiere a la salida teatral, se guarda más En el caso de la música es peor porque perciben restricciones a divisas y aumento en los costos, que en nuestro caso también aumentan, por ejemplo en la tensión con los salarios, reposición de los programas de mano, las divisas para proveedores, los equipos. Todo es más difícil para mantener una estructura razonable. Si bien hay mucha oferta teatral, no estamos exentos de la coyuntura”. Carlos Rottemberg, en cambio, dijo a este diario que “Ni pensamos en aumentar las entradas”, y lo mismo Javier Daulte, de Espacio Callejón: “aún no estamos aumentando”. Sebastián Blutrach de El Picadero sostuvo que “impacta como en todo y se aumenta acompañando la inflación pero no somos formadores de precios. Intento en mi teatro ser lo más accesible posible dentro del esquema de costos”.