El elenco de "Los Soprano" se reunió por el 25 aniversario de la serie

Para celebrar el 25 aniversario de la serie de televisión de drama criminal estadounidense y el estreno del documental de Alex Gibney, Wise Guy: David Chase And The Sopranos , los miembros del elenco y el equipo aparecieron para una entrevista exclusiva en un panel.

Según informó The Guardian, muchos miembros del elenco expresaron su gratitud por ser parte de un equipo tan cercano.

También estuvo presente el actor Steve Buscemi, quien dirigió varios episodios y fue estrella invitada en la quinta temporada. Habló sobre leer el guión piloto y admitir que "no lo entendí". Explicó cómo fue testigo de cómo se convertía en un gran éxito y pensó: "¡Vaya, la cagué!".

Los productores ejecutivos Terence Winter (Boardwalk Empire , The Wolf Of Wall Street) y Matthew Weiner (Mad Men) se unieron al creador de la serie, David Chase, en el panel. Weiner recordó cómo reescribió el episodio piloto de Mad Men después de adquirir hábitos al trabajar con Chase y su equipo. Dijo: “Este es un medio de masas, pero puede ser arte. No lo sabía antes de Los Soprano”.

Chase luego reconoció el éxito de la serie y dijo: “Si no fuera por la palabra 'joder', ¿Dónde estaríamos ahora mismo? ¡En ningún lugar!"

Luego se hizo eco del sentimiento de sus colaboradores, diciendo: “Todos aquí arriba, somos una familia. Y eso es lo mejor que pudimos haber sido”.