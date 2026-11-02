El equipo de Lenny Kravitz desmintió la muerte del cantante en la tragedia en Miami: de dónde surgió el rumor falso + Agregar ámbito en









Una ola de desinformación en redes sociales vinculó al músico estadounidense con el siniestro aéreo de un Learjet en Florida que dejó nueve muertos.

Publicaciones en redes desataron la falsa versión sobre la presencia del músico en la tragedia en Florida.

Un trágico accidente aéreo ocurrido en Florida desencadenó una intensa ola de desinformación en las redes sociales, donde se viralizó la falsa muerte del cantante estadounidense Lenny Kravitz. La rápida difusión del rumor provocó conmoción y miles de mensajes de lamento entre sus fanáticos, obligando al entorno del artista a desmentirlo inmediatamente.

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La confusión se generó a partir de una serie de publicaciones cruzadas que vincularon un vuelo privado del artista con el trágico suceso registrado en el sur de Estados Unidos. Su representante, Carleen Donovan, desmintió categóricamente las versiones para enviar calma a sus fanáticos.

@irishsuarez Cómo se generó el falso rumor sobre Lenny Kravitz El origen de la falsa noticia se remonta a una publicación realizada en redes sociales por Emily Shelton, una piloto de 21 años residente en Florida. En su posteo, mencionaba un viaje programado para trasladar a Kravitz desde el aeropuerto de Austin-Bergstrom, en Texas, hacia el aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

La coincidencia de que la nave siniestrada tuviera el mismo destino bastó para que usuarios de X asumieran que Shelton era la piloto del vuelo accidentado y que el cantante figuraba entre los pasajeros. La publicación sin verificar alcanzó en pocas horas casi tres millones de visualizaciones, desatando una cadena de condolencias infundadas en internet.

Qué dijo la piloto señalada y la desmentida oficial del entorno del músico Frente al revuelo generado, la propia Emily Shelton publicó un video en su cuenta de TikTok para desmentir de forma categórica su participación en el trágico vuelo de Palm Beach. La piloto, que ya había ganado notoriedad en redes por un aterrizaje de emergencia realizado meses atrás, pidió poner fin a la circulación de datos falsos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

La representante de Kravitz, Carleen Donovan, enfatizó que el músico nunca estuvo a bordo de la nave y calificó de manera drástica las publicaciones en redes como "falsas e incorrectas". Según el diario New York Post, las capturas de pantalla utilizadas para sostener la versión correspondían a un mensaje antiguo que hablaba de un vuelo programado para “mañana” sin indicar fecha precisa, sin guardar relación alguna con la tragedia. Lo que se sabe sobre la tragedia en Miami El hecho real detrás de la desinformación involucró a un Learjet 60 que cayó en una zona residencial de Greenacres, dentro del condado de Palm Beach. El impacto de la nave provocó una fuerte explosión que destruyó por completo una casa rodante y dejó un saldo de nueve personas fallecidas, cuyas identidades aún no han sido confirmadas por las autoridades locales. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el evento como "cataclísmico" al describir la violencia del impacto contra el parque de viviendas, mientras los organismos oficiales continúan trabajando en la zona del desastre.

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