Moria Casán destapó la verdad sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez: "Estuvo en mí cama"

La "One" en su programa se animó a contar toda la verdad sobre si su hija y el músico son pareja, además de detalles del cumpleaños de Gala.

Cuando Moria Casán habla, el ecosistema del espectáculo toma nota. Esta vez no fue la excepción, ya que en una sola aparición pública, la actriz y conductora lanzó varias definiciones sobre su hija que hicieron ruido fuerte. Entre versiones cruzadas, ironías y datos personales, la escena quedó servida para el debate mediático .

El foco principal estuvo puesto en un vínculo entre su hija y Fito Páez, que venía generando comentarios en voz baja desde hace tiempo. La protagonista decidió no esquivar el tema y aportó una frase que, por su peso simbólico, rápidamente se viralizó.

Como si eso fuera poco, en el mismo combo aparecieron otras dos situaciones que sumaron contexto y polémica: su llamativa ausencia al festejo de cumpleaños y un episodio de salud que sufrió su hija

Consultada por los rumores que circulaban, Moria optó por hablar sin rodeos. Reconoció el vínculo cercano entre Sofía Gala y el músico rosarino y lanzó una frase que no pasó desapercibida: una referencia directa a su propia casa , usada para desdramatizar versiones románticas.

Según explicó, se trata de una relación de confianza y afecto, con historia compartida y espacios comunes, algo habitual en ciertos círculos artísticos. La aclaración no cerró del todo las especulaciones, pero sí marcó una postura clara frente a lecturas exageradas.

“Mi hija tiene una banda post punk que se llama ‘FEA’, le está yendo bárbaro y la fiesta estuvo divina", contó Moria, y añadió: "Yo huyo despavorida porque las fiestas me dan a mí como fobia social y me fui a otro lado. Pero parece que la fiesta fue brutal”.

Sofía Gala

Sobre el vínculo de su hija con Páez, precisó: “A todo esto, yo estaba en casa cuando mandó un regalo espectacular, un aparato especial que es para la voz y que se usa antes de cantar. Yo, lo que puedo decir es que Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”.

A su vez, bien típico de la diva, bromeó con que una vez Fito Páez estuvo en su dormitorio: "Fito estuvo en mí cama... en 'A la cama con Moria'", haciendo alusión a la vez que el rosarino participó del emblemático programa, en el que entrevistaba a diferentes personalidades desde una cama.

El motivo por el que Moria no estuvo presente en el cumpleaños de su hija

Otra pregunta inevitable tuvo que ver con su ausencia en un festejo reciente. La actriz explicó que no asistió por una decisión personal, vinculada a tiempos, agendas y modos de vincularse. No hubo pelea, aclaró, aunque dejó en claro que cada una maneja su espacio con autonomía.

La relación entre madre e hija atravesó distintas etapas, algunas más cercanas y otras más distantes, algo que Moria nunca intentó maquillar.

Moria Casán Bailando

La picadura de una aguaviva que provocó que Sofía Gala termine en un hospital

Como tercer capítulo, se conoció que Sofía Gala sufrió una picadura de aguaviva durante una jornada de descanso, lo que derivó en una consulta médica. El episodio generó preocupación inicial, aunque el cuadro fue controlado y no pasó a mayores.

Estos accidentes, frecuentes en zonas costeras, pueden variar en gravedad según la reacción de cada persona. En este caso, el susto quedó más en el impacto de la noticia que en las consecuencias reales.