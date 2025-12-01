El Fondo Nacional de las Artes entregó sus premios Trayectoria

Hay momentos en el mundo de la cultura cuando todo parece combinarse para generar cierta magia que nos une. La entrega de los últimos Premios Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes , acaso por la acertada selección de los elegidos este año, gente que merece el aprecio colectivo, el afecto y la genuina admiración que inspira el talento, deparó alegrías el jueves pasado en el Palacio Libertad.

Pese a todo y, en primer término, el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán , recordó a la directora de Patrimonio, Teresa Anchorena , personaje irremplazable que murió este año. Su legado estará presente en la muestra de Artesanía que preparó ya enferma y con ilusión junto a la directora de Artes Visuales, María Silvia Corcuera . “Se inaugurará el 16 de diciembre de este año”, anunciaron.

Luego, hay figuras incuestionables. El Gran Premio fue otorgado a Daniel Barenboim , genio de la música que supo crear la West- Eastern Divan Orchestra para promover la paz entre Israel y Palestina, además de volver a interpretar a Wagner , ausente durante años en los conciertos en Israel. El sólo nombre, Daniel Baremboim , es hoy sinónimo de paz.

Con sus trayectorias internacionales, varios artistas agradecieron la distinción desde el exterior, entre ellos, el excepcional Héctor Alterio que grabó unas sentidas palabras: “Espero que con vuestra lucha y buen hacer, el cine y el teatro salgan adelante”. También el músico Nelson Goerner , ganador del Premio Trayectoria en Música, envió un video expresando su agradecimiento. Los directores Juan Antonio Lázara (Patrimonio, Radio y Televisión ), Guillermo Scarabino (Música), Marcelo Nougués (Arquitectura) y Miguel Pereira (Cine), entregaron medallas y diplomas a los homenajeados.

El director del Fondo del área de las Letras, Patricio Zunini , encontró las palabras adecuadas para despertar la memoria de Luisa Valenzuela , premiada en esta disciplina quien, con un tono coloquial, confesó: “Yo no quería ser escritora. Quería ser periodista o pintora”. Y recordó entonces que publicó su primera novela “gracias al aporte del Fondo Nacional de las Artes”. El director Mauricio Wainrot presentó a la bailarina Lidia Segni , describió el esplendor de su extensa carrera y su actual trabajo docente. “Ahora, soy feliz enseñando y brindando lo que aprendí”, señaló Segni.

En la categoría Artes Audiovisuales, le otorgaron el premió a Marcelo Piñeyro, el director de “Tango feroz” entre otros hits. El cineasta transmitió de modo muy elocuente el atractivo de su trabajo, su necesidad de contar historias que atrapan al espectador. Luego, destacó: “Estamos atravesando un momento de dificultad. La cultura no es un adorno, ni un lujo. Espero que este reconocimiento al cine sea un impulso”.

Finalmente, Tomás Lipán, premiado en el área del Folklore, ingresó en el escenario con gracia, como si bajara por los cerros de colores de su Purmamarca natal. Andreussi Guzmán, heredero de la tradición jujeña, territorio de su familia, le entregó la distinción y se fundieron en un abrazo.

La galería Ruth Benzacar cumple 60 años y fue elegida como un modelo de gestión. Al trabajo de Ruth se sumaron los de su hija Orly y su nieta Mora Bacal, cada una con sus virtudes. Entretanto, también fueron premiados Vechy Logioio, Sonia Berjman, Edgardo Minond, Fabio Grementieri y la brillante orfebre Luisa Serrano.

El representante del Banco Central de la República Argentina e integrante del directorio, Marcelo Griffi, llegó con una bella medalla para entregar a los homenajeados. Y así, consolidó el trabajo de ambas instituciones.

Andreussi Guzmán agregó: “Hoy celebramos con orgullo la 62ª edición del Gran Premio y la 33ª de los Premios Trayectoria. Esta ceremonia implica un reconocimiento a un grupo de personas que, desde el conocimiento, la creatividad y el trabajo, han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país”. Agregó entonces que entre los notables que recibieron este galardón, figuran Jorge Luis Borges, Emilio Pettoruti, Alberto Ginastera, María Elena Walsh, Silvina Ocampo, Tita Merello, Rogelio Polesello, Marco Denevi, María Rosa Gallo, Omar Moreno Palacios, Griselda Gambaro, Juan Carlos Gené, León Ferrari y Julio Le Parc.

El auditorio quedó conmovido cuando Inés Etchebarne, Gerente de Gestión Cultural de las Artes del FNA, recordó las importantes figuras de la cultura nacional que murieron este año: Aldo Monges, Alejandra Darín, Alfredo Prior, Cristina Murta, Héctor Aleman, Ángel Mahler, Carlos Lahitte, Daniel Divinsky, Fermín Eguía, Jorge Maestro, Juan Lecuona, Lalo Schifrin, Leo Dan, Martha Le Parc, Remo Bianchedi, Roberto Elía, Victor Chab, Antonio Gasalla y Luis Felipe Noé.