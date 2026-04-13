El Gobierno aprobó un nuevo sistema de calificación de películas: cómo es

La medida fue impulsada por el INCAA, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Educación, y establece nuevas categorías, advertencias y un esquema técnico para evaluar contenidos.

El objetivo de la medida es "garantizar mayor transparencia, previsibilidad y protección de menores".

El Gobierno nacional aprobó un nuevo Protocolo de Calificación de Contenidos Audiovisuales , que redefine el sistema para evaluar películas en la Argentina con el objetivo de " garantizar mayor transparencia, previsibilidad y protección de menores" .

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La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) , la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Educación , dependientes del Ministerio de Capital Humano , publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema establece criterios "técnicos, objetivos y verificables" para determinar la aptitud de los contenidos según la edad, en línea con lo dispuesto por la normativa vigente.

Según el protocolo aprobado, el sistema tiene como finalidad " brindar información clara a las familias y proteger a niños y adolescentes frente a contenidos potencialmente perjudiciales ", sin aplicar censura previa.

Uno de los cambios centrales es la implementación de una matriz de evaluación por indicadores, que analiza distintos ejes como violencia, discriminación, miedo, sexo, lenguaje y comportamientos riesgosos.

Entre los principios rectores se incluyen la ausencia de censura, la protección integral de menores, el respeto a la libertad artística y la utilización de criterios profesionales y consistentes en la evaluación.

El nuevo sistema contempla cinco categorías de calificación: Audiencia General (G), Supervisión Parental (SP), Restringida para menores de 13 años (R-13), Restringida para menores de 17 años (R-17) y contenido exclusivo para mayores de 18 años con exhibición condicionada (C).

Además, se incorporan advertencias específicas sobre violencia, contenido sexual, lenguaje inapropiado, consumo de sustancias o temáticas sensibles, con el objetivo de informar al público sobre aspectos que requieren atención o acompañamiento adulto.

INCAA implementa matriz de evaluación y nuevas advertencias en contenidos audiovisuales

dibujitos.jpg El sistema tiene como finalidad "brindar información clara a las familias y proteger a niños y adolescentes frente a contenidos potencialmente perjudiciales", sin aplicar censura previa.

Uno de los cambios centrales es la implementación de una matriz de evaluación por indicadores, que analiza distintos ejes como violencia, discriminación, miedo, sexo, lenguaje y comportamientos riesgosos, asignando puntajes que determinan la categoría final.

El protocolo también establece que el INCAA será la autoridad exclusiva para otorgar las calificaciones, aunque podrá reconocer automáticamente las clasificaciones de origen extranjero o revisarlas en caso de inconsistencias.

A su vez, se habilita la autocalificación directa en categorías restringidas para productores, mientras que las películas sin clasificación previa deberán ser evaluadas íntegramente bajo los nuevos criterios.

La normativa fija la obligatoriedad de incluir placas informativas al inicio de cada exhibición y exige que las salas y exhibidores respeten y comuniquen la calificación asignada.

En paralelo, se estableció un esquema de equivalencias entre las categorías anteriores y las nuevas, para garantizar la continuidad del sistema.