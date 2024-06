El insólito acuerdo de un productor de "El Padrino" con la mafia italiana de Nueva York

Y alguien que podía llegar a impedir que se realizara el largometraje era Joseph Colombo, un líder de la comunidad italoamericana que luchaba contra los estereotipos de la mafia italiana y el perfil típico de una persona de su nacionalidad. A su vez era la cabeza de una de las cinco familias que controlaban la mafia en Nueva York.

Fue así que el creador de la Liga de Derechos Civiles de los Italoamericanos apenas se enteró de la película comenzó a amenazar con obstaculizar la realización de "El Padrino". Y como al principio Ruddy no dio respuesta, fue perseguido, recibió llamadas amenazantes y disparos en los vidrios de su auto.

Eso devino en un acuerdo entre las dos partes. Primero Ruddy le dio el guion de 155 páginas a Colombo, para mostrarle que no se reforzaban los estereotipos italianos. Pero no fue suficiente. Además, se le sumó un porcentaje de las ganancias de la película para su liga, así como roles de extras para asociados de Colombo y una proyección especial de la película para ellos solos. En otras palabras, una oferta que no podía rechazar.

Cuando la producción se enteró de este pacto decidió echar a Ruddy, que rápidamente fue reincorporado al equipo a pedido de Coppola. De todas formas la película fue un éxito en taquillas y terminó convirtiéndose en una de culto para todos los fanáticos del cine.

Increíblemente, como si de otro guion se tratase, Joseph Colombo jamás llegó a ver la película, ya que a cuatro calles de donde se estaba filmando el intento de asesinato de Michael Corleone (el personaje que interpreta Al Pacino), Colombo recibió tres disparos en la cabeza en el marco de un acto político que él mismo encabezaba.

El asesino, Jerome A. Johnson, murió a manos de los guardaespaldas del líder mafioso. Tras pasar siete años en coma, Colombo falleció en 1978.