El motivo por el cual Residente de Calle 13 pospuso su nuevo disco

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido cómo Residente, publicó un reel en Instagram en donde explicó los motivos por los cuáles todavía no publicó su nuevo disco: "Decidí posponer la salida de mi disco, frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado", expresó en el video.