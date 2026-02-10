Femicidio de Cecilia Strzyzowski: condenaron al clan Sena a prisión perpetua

La audiencia fue desde la Cámara Segunda en lo Criminal. Allí la jueza Dolly Fernández leyó el veredicto de todos los implicados y la familia fue sentenciada a una misma pena.

La Justicia dio a conocer este martes la sentencia contra el clan Sena , implicados en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski . La audiencia virtual, que inició a las 9 de la mañana, declaró prisión perpetua para la familia.

Los acusados son Marcela Acuña, César Sena, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González . En simultáneo se hará una marcha pacífica en las inmediaciones de los tribunales chaqueños, ubicados en Juan B. Justo y San Martín .

La jueza Fernández leyó las sentencias pasadas las 9.30 de hoy. En el caso de César Sena, fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.

Tanto Acuña, como César y Emerenciano Sena participaron de la audiencia de manera virtual, junto a Obregón, Melgarejo y González . Se estimaba que la madre de Cecilia, Gloria Romero , siguiera de cerca la lectura de las penas, quien espera encontrar paz, luego de la desaparición de su hija aquel 2 de junio de 2023.

A finales de noviembre de 2025, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor.

Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen. Por su parte, Obregón, González y Melgarejo, todos colaboradores de los Sena, fueron encontrados culpables de encubrimiento.

Clan Sena César Sena fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, mientras sus padres fueron señalados como partícipes necesarios. @rp1007

En los dos primeros casos la figura fue agravada, mientras que en el último se limitó a encubrimiento simple. La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.

En este contexto, se espera que los Sena y Acuña sean condenados a prisión perpetua en función de la gravedad del ilícito, tipificado como femicidio bajo el artículo 80 del Código Penal y en línea con el pedido de la Fiscalía.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpable al clan Sena

Los Sena fueron declarados culpables en noviembre, tras decisión de los 12 integrantes del jurado popular del caso. La resolución de la Justicia llegó tras una jornada extensa, atravesada por idas y vueltas, pedidos de aclaración y consultas de último momento entre la fiscalía y las defensas.

El caso de Cecilia conmocionó a toda la provincia de Chaco, luego de desaparecer en 2023. Entre los hallazgos escalofriantes se confirmó que el cuerpo de Cecilia fue quemado durante más de seis horas a temperaturas superiores a los 800 grados en la chanchería de la familia Sena.

El Equipo de Antropología Forense de Córdoba explicó que el proceso de incineración para eliminar los restos de la joven duró entre tres y siete horas.