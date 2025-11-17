El origen del "Wandagate": la China Suárez reveló cómo fue su primer encuentro con Mauro Icardi en París

En una mano a mano con Moria Casán la actriz dio detalles por primera vez de su encuentro con el jugador de futbol, en ese momento pareja de Wanda Nara.

La China Suárez y Moria Casán se encontraron frente a frente y charlaron, entre otras cosas, del encuentro con Mauro Icardi en París que dio origen al "Wandagate" .

“Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París ”, aseguró al inicio de su mano a mano con Moria en La Mañana con Moria (El Trece).

Esa primera vez en la capital francesa quedó para siempre en el recuerdo de ambos: “Muchas veces lo hablamos y nos gusta mucho charlar de ese momento en particular, porque claro, él me dice: ‘Es verdad, no sé, yo te escucho hablar ahora o te veo gesticular, y sos otra persona’. Le digo: ‘Yo no podía más de los nervios... Era una cosa que no podía explicar y yo no soy una mina tímida’”.

La actriz contó que Mauro, en ese momento en pareja con Wanda Nara , fue quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”.

El primer encuentro fue en la habitación de un hotel. “ Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona . Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”.

“Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Porque estaba en una relación en la que no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”. Moria no dudó en preguntarle si se refería a Benjamín Vicuña. Y China respondió: “Sí, fue con él. Eran cosas de la rutina, diferencias... A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa al haberme separado del papá de Rufina. Lo sentí como un fracaso, más allá de que me vea fuerte y parezca que me llevo el mundo por delante”.

En un pasaje de la nota, la actriz le respondió a La One si tuvo relaciones con el futbolista en la primera noche que pasaron juntos en París.

Sobre el momento en que vio por primera vez a Mauro, la China recordó: “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”.

“¿Después se fueron a encamar?“, quiso saber Moria con el estilo que la caracteriza. ”No, fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente", contestó la China. “Yo me imagino amor”, agregó la diva. “Fue así”, aseguró la ex Casi Ángeles.

Más allá de la conexión, después de esa noche no volvieron a hablarse. “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”, comentó por el escándalo que se desató. “Cuando explotó todo después no hablamos durante tres años”, agregó.