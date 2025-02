"El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim" ya tiene fecha de estreno en Max

De qué trata El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

Dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim expande el universo de El Señor de los Anillos, sumergiéndose en la rica mitología del reino de Rohan y presentando personajes memorables creados por Tolkien. La historia es ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original y explora la lucha de los Rohirrim contra los invasores dunlendinos, liderados por el vengativo Wulf. La trama sigue a Héra, la hija de Helm, cuya travesía añade una capa emocional e histórica a la narrativa, ampliando el legado de Rohan.