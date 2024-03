El show de Ryan Gosling en los premios Oscar: cantó "I'm Just Ken" junto a Slash

“I'm Just Ken” fue una de las dos canciones de “Barbie” que obtuvieron una nominación a mejor canción original. “What Was I Made For?” de Billie Eilish fue el otro.

Gosling, bañado por una iluminación violeta y vestido con un traje rosa brillante y guantes rosas, comenzó a cantar “I'm Just Ken” mientras estaba entre el público sentado detrás de Margot Robbie , quien no pudo evitar reírse. Luego se dirigió al escenario, donde se le unió Mark Ronson tocando el bajo y un puñado de bailarines de respaldo. Slash también apareció en el escenario, contribuyendo con la guitarra a la canción junto a Wolfgang Van Halen .

Ryan Gosling no fue el único "Ken" en los Oscar

También se unieron a Gosling en el escenario sus compañeros actores de Ken, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben-Adir. En un momento, Gosling regresó al público y levantó el micrófono hacia sus colaboradoras de “Barbie”, Greta Gerwig, Robbie y America Ferrera, quienes cantaban con él. También eligió a su coprotagonista de “La La Land”, Emma Stone, para que cantara.

Ryan Gosling Oscars.mp4 ABC

En las semanas previas a los Oscar, existía el misterio sobre si Gosling subiría al escenario para interpretar “I'm Just Ken” en vivo. Optó por no cantar la canción “City of Stars” de “La La Land” en los Oscar de 2017, donde su coprotagonista John Legend interpretó el sencillo. Gosling no confirmó su participación en la actuación en los Oscar hasta unas semanas antes de la ceremonia del Premio de la Academia.