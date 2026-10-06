Qué es la peste neumónica, las epidemias históricas y cuál es su riesgo para la Argentina

Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero con gran capacidad de contagio. Se transmite por microgotas y puede generar hasta insuficiencia respiratoria.

Este cuadro consta de una infección del parénquima pulmonar producida por una bacteria llamada Yersinia pestis y su transmisión se da por microgotas de una persona enferma a una sana.

Luego de que Rusia entrara en cuarentena ante el temor de brote de una infección desconocida, bajo sospechas de que se trate de una peste neumónica , el Hospital de Clínicas explicó en qué consta esta afección y cuál sería el riesgo para la Argentina. El caso se remonta a un accidente en un laboratorio de Siberia , registrado el pasado 2 de octubre.

La peste neumónica es una enfermedad poco frecuente, pero de alta relevancia desde el punto de vista epidemiológico debido a su capacidad de contagio y a la gravedad que puede alcanzar.

Según detalla la especialista, una vez que la bacteria ingresa al organismo la enfermedad puede evolucionar rápidamente. Entre los primeros signos post infección, figura la fiebre alta, dolor de cabeza y decaimiento que evoluciona rápidamente con tos, expectoración, que puede ser con sangre, y luego insuficiencia respiratoria. "Cuando es diagnosticada aislando el germen responsable, es tratable con antibióticos”, aclara la doctora.

Aunque la peste está asociada históricamente con grandes epidemias, la enfermedad no desapareció ya que “se producen aproximadamente 1.000 casos por año en el mundo en Asia y África ", detalló el Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Jefe del laboratorio de Virología del hospital y Profesor de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA .

La bacteria responsable es la misma que produjo las grandes epidemias históricas, "aunque su comportamiento pudo haberse modificado a lo largo de los siglos”.

Además, agregó que "la bacteria responsable es la misma que produjo las grandes epidemias históricas, aunque su comportamiento pudo haberse modificado a lo largo de los siglos”.

El especialista explicó que “probablemente, con el paso del tiempo, su virulencia se haya moderado como parte de un proceso natural de evolución" y que a los microorganismos no les es beneficioso eliminar a "todos los huéspedes que necesitan para sobrevivir".



Los ciclos de estos patógenos involucra a las pulgas, a los roedores y "tampoco provoca la muerte de todas las personas que infecta", indicó Rodríguez y explicó que por la presión evolutiva los humanos se volvieron más resistentes y "la bacteria un poquito menos letal”.

Cuál es el riesgo para la Argentina

Frente a la preocupación que pueda generar su circulación, los especialistas consideran que la posibilidad de que aparezca actualmente un caso autóctono en la Argentina “es muy baja” ya que no se tiene "ninguna notificación de Yersinia Pestis en Argentina en este momento ni registros de casos en los últimos años”.

Los especialistas destacan que, aunque se trate de una enfermedad poco frecuente, la vigilancia epidemiológica y la confirmación diagnóstica son fundamentales frente a cualquier sospecha. En este sentido, Rodríguez Fermepin remarcó que “la posibilidad de contar con herramientas diagnósticas capaces de identificar rápidamente el agente causal resulta central para responder ante enfermedades infecciosas”.