Elton John dio su último concierto en Reino Unido y marcó récord de audiencia

Cómo fue el show de Elton John en Glastonbury

Arrancó la presentación con "Pinball Wizard", que interpretó en la ópera rock "Tommy", antes de tocar algunos de sus grandes éxitos como "Candle in the Wind", "Crocodile Rock" y "I'm Still Standing".

Dedicó "Don't Let the Sun Go Down on Me" a su "amigo" e "inspiración" George Michael, fallecido en 2016, y quien habría cumplido 60 años el domingo.

Elton tuvo a cuatro invitados en varias fases de su espectáculo: los cantantes Jacob Lusk, Stephen Sánchez y Rina Sawayama; y Brandon Flowers, de la banda de rock The Killers, con quien John interpretó "Tiny Dancer" ante un público enfervorizado.

image.png

David Furnish, esposo de John, dijo a Sky News antes del concierto que el artista no dejará de crear música después de la gira de despedida y que comenzaría a grabar un disco nuevo este año.

John agradeció a sus seguidores por "52 años de increíble amor y lealtad". "Ha sido un viaje increíble y he tenido el mejor tiempo posible. Nunca los olvidaré, están en mi cabeza, mi corazón y mi alma", dijo el artista.

El astro de 76 años está poniendo fin a una brillante carrera con una gira mundial de despedida, tras tocar en mayo en Estados Unidos antes dará un show final el 8 de julio en Estocolmo.