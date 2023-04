Emiten orden de arresto contra el ex "Jackass" Bam Margera

En un comunicado, la policía dice que fueron llamados a una residencia del condado de Chester a las 11 am del 23 de abril en respuesta a un disturbio reportado. La ex estrella de “Jackass” supuestamente estuvo involucrada en un altercado con alguien en el hogar, quien sufrió heridas leves.

La orden de arresto se produce solo unos meses después de que Margera, un ex skater y personalidad de la televisión, fuera hospitalizada en diciembre y requiriera ventilación después de contraer neumonía.

En enero, Margera apareció en el podcast de su antiguo colaborador de “Jackass”, Steve-O, para detallar la experiencia.

“Básicamente, me declararon muerto el 8 de diciembre”, dijo Margera. “No sabía que tenía COVID retorcido y mi cuerpo se estaba apagando. Tuve cuatro convulsiones, cada una con una duración de 10 a 20 minutos. En el cuarto me mordí la lengua con tanta fuerza que casi se me cae. Estaba tan hinchado e hinchado que no cabía en mi boca. Estaba bebiendo la sangre infectada que también me dio neumonía”.

Margera y Steve-O comenzaron en Hollywood en la serie de acrobacias y bromas de MTV "Jackass", pero Margera no participó en el largometraje del año pasado "Jackass Forever" porque rompió una cláusula en su contrato que requería que se mantuviera sobrio durante producción.

Margera presentó una demanda en agosto de 2022 contra Paramount y el cabecilla de "Jackass" Johnny Knoxville por el despido, alegando que los creadores lo obligaron a firmar el "acuerdo de bienestar" de la película mientras aún estaba en rehabilitación.

La demanda alega que Margera fue despedido después de dar positivo por Adderall, a pesar de que tenía una receta de Adderall durante 10 años. La demanda finalmente se resolvió.