Enojado con Juntos por el Cambio, Alfredo Casero se descargó por Twitter

El actor y comediante Alfredo Casero se descargó, a través de un video que difundió desde su redes sociales, por la interna latente en Juntos por el Cambio (JxC) desde ayer. Se mostró molesto con los dirigentes de la coalición opositora, además de condenar el pacto de Bullrich con Milei . "No solamente no escucharon, sino que se cagaron en lo que les dije", esgrimió el artista al principio del video.

Buscando visibilizar su bronca, el intérprete apuntó contra los dirigentes de la plana mayor de JxC desde el comienzo de la filmación. "El daño que hicieron pelotudeando y rascándose entre ustedes, con ese pelotudo de Jujuy (en referencia a Gerardo Morales) , Lousteau, no sirven para un carajo".

"Yo pongo todo pura y exclusivamente por el amor que le tengo a este país. Y muchos de ustedes no fueron a votar. Y ahora están pensando en que 'el balotaje es en fin de semana y yo me mando a mudar', cuando ustedes son los que tienen que solucionar esto", agregó después el actor .

Bueno, va cayendo gente al baile "A mi se me va la vida, hijos de puta -¿saben?-, pero a ustedes también se les va a ir" https://t.co/nX4j7BNLrN pic.twitter.com/TILQbWhPFN

"Fuimos nosotros los que les dimos la oportunidad en el 2019 y nos recontra cagaron, hijos de puta. Sépanlo y cáguense de risa, pero no vayan a subestimar a la cantidad de gente que me sigue" sostuvo luego. Y continuando con su amenaza: "Yo estoy al lado de la gente y los vamos a pasar por encima. Así que no nos caguen, espero que lo hayan entendido".