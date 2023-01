Mötley Crüe y Def Leppard vuelven a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

"La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!", dijo Mötley Crüe en un comunicado conjunto.

En mayo de 2022, tras siete años de silencio, Def Leppard lanzó su duodécimo trabajo discográfico llamado Diamond Star Halo. Y por su parte, Nikki Sixx de Mötley Crüe anunció el lanzamiento de sus memorias, que se suman a The Dirt, la biopic que se estrenó en 2019 sobre la banda.

Mötley Crüe nos visitó en 2008 y 2011 y Def Leppard estuvo en 1997 y 2017, así que será la tercera visita al país para ambas bandas.

¿Cómo y dónde conseguir las entradas para Mötley Crüe y Def Leppard en Argentina?

La preventa general será a partir del miércoles 11 de enero a las 10am en www.entradauno.com a precio especial con cupos limitados. Una vez agotada la preventa comenzará la venta general.