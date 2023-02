Ernie Hudson reveló el destrato que sufrió por parte del estudio detrás de Los cazafantasmas

Los Cazafantasmas.webp

Hudson compartió un ejemplo en el programa de radio de cómo el estudio no fue muy solidario, señalando que él no estaba en los carteles de la película cuando salieron.

"Llevó mucho tiempo. Fui al estreno del 30 aniversario de la película y todos los carteles son de tres tipos”, continuó. “Ahora sé que los fanáticos lo ven de manera diferente, y estoy muy agradecido por los fanáticos porque básicamente se identificaron con Winston, especialmente los jóvenes, no quiero decir niños de minorías, sino muchos niños”.

El actor explicó que con las negociaciones actuales para una nueva película de Los cazafantasmas que comenzará a filmarse en marzo, se está asegurando de que no sea visto como un "complemento".

“Si voy a hacerlo, tiene que tener sentido”, dijo Hudson. “Cuando empiezas en el negocio, siempre me dijeron que es casi imposible tener éxito. Pero si entras en una película importante de un estudio importante y sale y se estrena como número uno, cambiará tu carrera. Bueno, Los cazafantasmas no hizo nada de eso por mí. Trabajaba bastante sin parar, hice la película y pasaron dos años y medio antes de que obtuviera otra película”.

Continuó explicando que el papel de Winston en la película cambió desde que recibió el guión originalmente hasta que comenzaron a filmar. Al principio, su personaje fue presentado desde el principio. Cuando llegó el momento del rodaje, Winston llegó a la mitad.

“No fue un camino fácil. Cazafantasmas, diría, probablemente fue la película más difícil que he hecho desde el punto de vista psicológico”, continuó. “Todas esas cosas… Definitivamente se sintió deliberado. Y todavía no estoy tratando de tomarlo como algo personal”.

Hudson concluyó: “Cualquier cosa mala, si eres afroamericano en este país, cualquier cosa mala te sucede, siempre puedes echarle la culpa porque soy negro. No quieres ir allí. Eso es lo último que quiero hacer... No tengo nada malo que decir sobre nadie, pero fue difícil. Me tomó 10 años superar eso y disfrutar la película y simplemente abrazar la película, fue muy difícil hacer las paces con eso”.