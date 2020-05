"Cannes online es un disparate"

El delegado general del Festival Internacional de Cine de Cannes, Thierry Frémaux, afirmó que “no es posible” un encuentro de ese tipo online y sentenció que las plataformas digitales no podrán reemplazar nunca a las salas tradicionales con pantallas grandes. “No es posible un festival online. Eso no es un festival. No entiendo por qué la prensa sigue hablando de eso, porque ninguna película importante se estrenará antes digitalmente. Otra cosa es si Scorsese no encuentra dinero en otro sitio y le paga Netflix”, manifestó el organizador del encuentro que debía iniciarse ayer pero quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus, en una entrevista publicada en el diario español El País.