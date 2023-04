Fans de Jack Nicholson indignados tras la publicación de nuevas fotos del actor

“1) Es muy reconocible. 2) Dejen que la gente envejezca en paz, demonios”, escribió un fan en Twitter.

“Se ve exactamente como se vería Jack Nicholson a los 85”, agregó otro .

Respondiendo directamente a la historia de Fox News , un lector dijo: “Parece un Jack Nicholson de 86 años cuya privacidad está siendo invadida. Déjalo ser."

“¿Esto es de noticias? ¿Jack Nicholson despertando? Esto es una mierd..."

Nicholson rara vez se ve en público en estos días, y apareció por última vez en una película hace más de una década: la comedia romántica de 2010 How Do You Know. En 2013, se informó que el tres veces ganador del Oscar se había retirado de la actuación debido a que ya no podía recordar sus líneas. Esto no ha sido confirmado por Nicholson ni por nadie de su equipo.