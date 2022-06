Festín de mensajes de esperanza

Había una película con Jack Nicholson y Morgan Freeman en la que compartían la habitación de un hospital, y que si bien no alcanzaba la altura de la carrera de ninguno de ambos intérpretes al menos no era del todo mala, y estaba a años luz de esta opera prima sin ningún tipo de tensión dramática o visual. El centro de la historia podría ser una obra de teatro y la fotografía carece de todo matiz. En el medio aparece un poco Gastón Pauls en un personaje secundario y no hay mucho más que decir, salvo que el mensaje esperanzador está por todos lados.