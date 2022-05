Con fuerte impronta política se inició ayer el festival de Cannes

La Selección Oficial tiene a cuatro directores, sobre un total de veintidós, que ya ganaron la Palma de Oro. Sólo un título de ellos, “Coupez!” (en inglés “Final Cut”), de Michel Hazanavicius (“El artista”) se presenta fuera de competición. Pero tanto Hirokazu Kore-eda (Palma 2018), Ruben Östlund (2017) y los hermanos Dardenne (doblete en 1995 y 2005) son a priori candidatos a repetir la hazaña.

Entre los que nunca ganaron la Palma figuran nombres rutilantes como David Cronenberg, cuyo nuevo opus “Crimes of the Future”, seguramente será noticia (vale recordar “Crash”, un film anterior, que dio mucho que hablar). Otro director que seguramente tendrá mucha prensa, aunque por diferentes motivos, es Jerzy Skolimowski quien, con más de ochenta años, vuelve a Cannes. Y lo hace con un título misterioso, “EO”, pero que según ya se conoce es una remake de “Al azar, Balthazar” de Robert Bresson.

En contraste con la Selección Oficial, Un certain regard, algo así como una segunda selección complementaria de la oficial, ofrece sobre veinte films ocho opera primas y ningún director de renombre. Elegir cuál ver será un verdadero desafío, aunque seguramente habrá sorpresas. La Quincena de Realizadores es generalmente la competencia no oficial con mayor número de títulos, veinticuatro, con pocos nombres de directores conocidos y media docena de films de debutantes. Finalmente, la Semana de la Crítica es la que menos películas presenta, con sólo siete de un total de once en competición (nueve opera primas). A notar que dentro de la escasa presencia latinoamericana (Argentina totalmente ausente) en la Semana aparece “La jauría” del debutante de Colombia, Andrés Ramirez Pulido.

Cerrando el listado, de las numerosas de películas oficiales fuera de competición, vale mencionar algunas como “Top Gun: Maverick”,” Elvis”, “Jerry Lewis: Trouble in Mind” (de Ethan Coen), “Mi país imaginario” (del chileno Patricio Guzmán) y “Esterno Notte” (de Marco Bellocchio), una serie de cinco horas de duración.

Con respecto al Festival en si, vale mencionar algunas novedades, poco apreciadas, como la ausencia de computadoras en la Sala de Prensa, la no entrega de material sobre las películas (pressbooks, folletos con créditos y sinopsis, lo mismo que ocurre con los programas de mano en los teatros de Buenos Aires) y por último un mayor espaciado temporal entre funciones, todo esto atribuible a los protocolos sanitarios.

Fue interesante la conferencia de prensa, con la presencia del Jurado en su totalidad. Su presidente, Vincent Lindon, destacó “la enorme responsabilidad” que significa su conducción, indicando que en la selección de los films este año se percibe el deseo de incluir las más diversas cinematografías mundiales. La inclusión de cuatro figuras femeninas, sobre un total de ocho, del calibre de Rebecca Hall, Jasmine Trinca, Noomi Rapace y la india Deepka Raduconte, definen una composición con paridad de género. Varios recibieron preguntas individuales. aunque la nota discordante la dio el realizador iraní Asfghar Farhadi quien, ante una pregunta sobre el juicio por plagio por el guión de su último largometraje “A Hero” (premiado en Cannes), acaparó el micrófono y se extendió en exceso en su respuesta, lo que impidió la formulación de preguntas a otros jurados.