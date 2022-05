El Festival de Cine de Cannes honrará a Forest Whitaker con la Palma de Oro por su trayectoria

Cannes también dará "For the Sake of Peace", dirigida por Christophe Castagne y Thomas Sametin y producida por Whitaker, una proyección especial el 18 de mayo. El actor de Hollywood apareció por primera vez en Cannes en 1988 y recibió un premio al mejor actor por su papel estelar en "Bird" de Clint Eastwood, donde interpretó al saxofonista de jazz Charlie “Bird” Parker.

“Hace treinta y cuatro años, asistir a Cannes por primera vez cambió mi vida y me aseguró que había tomado la decisión correcta al dedicarme a encontrar conectividad en la humanidad a través del cine. Siempre es un privilegio regresar a este hermoso festival para proyectar mi propio trabajo e inspirarme en muchos de los mejores artistas del mundo, y me siento increíblemente honrado de ser celebrado como parte del trascendental 75 aniversario del festival”, dijo Whitaker en un comunicado difundido el día de hoy.

Un habitual de Cannes, Whitaker y sus películas aparecieron seis veces en la selección oficial del festival y cuatro veces en competencia, con Bird, A Rage in Harlem de Bill Duke, Body Snatchers de Abel Ferrara y Ghost Dog: The Way of the Samurai de Jim Jarmusch.

El Festival de Cine de Cannes se llevará a cabo este año del 17 al 28 de mayo.