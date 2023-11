Flor de la V apuntó contra Taylor Swift por su actitud cuándo llegó al país

La llegada de Taylor Swift a la Argentina era un suceso esperado con ansiedad por miles de fanáticos, pero la actitud de la cantante al bajar del avión privado generó el enérgico repudio de Flor de la Ve : “Estoy indignada, con bronca, fui juntando cólera porque es una artista que me gusta y respeto por sus letras…” .

“Me pareció un montón. De cuarta, que terminan siendo desagradecidos. Me dio esa sensación. Me pongo en la piel de una mamá o papá que pagó la entrada y dice ‘¿a esta qué le pasa?’ ¿¡Un paraguas!?”, se escandalizó.