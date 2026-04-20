Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizan el primer adelanto "Hechizo de Amor: La magia continúa" + Seguir en









Akiva Goldsman y Georgia Pritchett escribieron la secuela de la película de 1998. Esta basada en la novela de 2021 "El libro de la magia" de Alice Hoffman.

Kidman y Bullock vuelven como las hermanas Owens.

Nicole Kidman y Sandra Bullock están de vuelta para más magia. Warner Bros. presentó el primer adelanto de Hechizo de Amor: La magia continúa tras su presentación la semana pasada a los asistentes de CinemaCon, la convención anual para propietarios de salas de cine en Las Vegas.

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Su estreno en cines está previsto para septiembre de este año.

De qué trata Hechizo de Amor: La magia continúa Dirigida por Susanne Bier, la secuela "regresa a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible lleno de diversión, magia y caos".

En la secuela, Sally tiene hijas adultas que ya han comenzado sus propias vidas, mientras que Gilly se ha instalado en una vida tranquila con un gato negro. Los problemas no tardan en encontrarlas: el misterioso personaje de Pace saca a las hermanas de su pintoresco pueblo de Nueva Inglaterra para una dramática misión.

Embed - Hechizo de Amor: La magia continúa | Teaser Tráiler Oficial | Subtitulado Además de Kidman y Bullock, que retoman sus papeles como Sally y Gilly Owens, el reparto incluye a Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod. Stockard Channing y Dianne Wiest también regresan como Frances y Jet Owens, las tías de Sally y Gilly, tras haber participado en la película original de 1998.

Akiva Goldsman y Georgia Pritchett escribieron la secuela, basada en la novela de 2021 "El libro de la magia" de Alice Hoffman, la cuarta entrega de su serie "Practical Magic". Denise DiNovi, Bullock y Kidman son las productoras. Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin y Hoffman son los productores ejecutivos.