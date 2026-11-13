La segunda temporada de la serie "Pluribus" confirma un importante cambio en su elenco + Agregar ámbito en









Pluribus se encuentra en producción de la segunda temporada, aunque Apple TV aún no ha anunciado la fecha de estreno.

Pluribus se estrenó en noviembre de 2025.

Una de las estrellas invitadas clave de la primera temporada de la serie Pluribus tendrá un papel más importante en la segunda temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Samba Schutte, quien apareció en dos episodios de la primera temporada de la serie de Apple TV ganadora del Emmy, será parte del elenco principal en la próxima temporada. Pluribus se encuentra en producción de la segunda temporada, aunque Apple TV aún no ha anunciado la fecha de estreno. Considerando que Pluribus se estrenó en noviembre de 2025, podría ser en noviembre de 2027, noviembre de 2028 o incluso después.

Sr. Diabaté será un personaje regular de la segunda temporada de Pluribus Schutte interpreta al Sr. Diabaté en Pluribus, uno de los pocos humanos que, al igual que la protagonista Carol Sturka (Rhea Seehorn), no han visto su conciencia absorbida por una mente colectiva extraterrestre. A diferencia de Carol, el Sr. Diabaté disfruta plenamente del nuevo statu quo en la Tierra, viviendo a todo lujo en un hotel casino de Las Vegas y viendo cómo se satisfacen todos sus caprichos.

Schutte recibió una nominación al premio Saturn como mejor actor invitado por su trabajo en la primera temporada. Se une a Seehorn, Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga en el elenco regular de la serie.

La primera temporada de Pluribus ganó seis premios Emmy, incluyendo el de mejor actriz para Seehorn y el de mejor guion para su creador, Vince Gilligan. También obtuvo un premio Peabody.

Sony Pictures TV, la productora de Gilligan desde hace mucho tiempo, produce la serie. Gilligan es productor ejecutivo junto con Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Jeff Frost, Jenn Carroll y Trina Siopy. Entre los trabajos de Schutte se incluyen Our Flag Means Death de HBO Max, Sunnyside de NBC y su voz en Jurassic World: Chaos Theory, varios juegos de Call of Duty: Black Ops y Star Wars Jedi: Fallen Order , entre otros. También fue guionista y corresponsal en la versión holandesa de The Daily Show.

Temas Series

Apple