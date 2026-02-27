Gorillaz confirmó las primeras fechas de su gira "The Mountain Tour" en Sudamérica

Después de semanas de especulaciones, Gorillaz confirmó sus primeras fechas de "The Mountain Tour" por Sudamérica. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett vuelve a la región para presentar su nuevo disco "The Mountain".
Las primeras fechas confirmadas son el 17 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá (Colombia), el 23 en el Arena Park 1 de Lima (Perú), el 1 de diciembre en el Jockey Club de Asunción (Paraguay) y el 3 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida (Chile).
En la publicación compartida en sus redes la banda confirmó que restan más fechas por revelar. Todo indica que tanto en Argentina como Brasil serán parte de las ediciones locales del Primavera Sound (a realizarse cercano a esas fechas de noviembre y diciembre) y cabe la posibilidad de que se sume algún show más.
"The Mountain" de Gorillaz ya esta disponible
"The Mountain" incluye colaboraciones con los argentinos Bizarrap y Trueno, además de Black Thought, Omar Souleyman, Asha Puthli, Asha Bhosle, Sparks, Gruff Rhys, Kara Jackson, Yasiin Bey, Paul Simonon, Joe Talbot de IDLES, Johnny Marr, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar.
La Orquesta Árabe de Londres, Demon Strings, Chris Storr, James Copus y Matthew Gunner también actuaron como músicos destacados, mientras que artistas fallecidos como Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur de De La Soul, Tony Allen, Proof y el fallecido Mark E. Smith de The Fall están considerados como Voces de Elsewhere.
Lista de canciones de "The Mountain"
- The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- ‘The Moon Cave’ (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)
- ‘The Happy Dictator’ (feat. Sparks)
- ‘The Hardest Thing’ (feat. Tony Allen)
- ‘Orange County’ (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)
- ‘The God of Lying’ (feat. IDLES)
- ‘The Empty Dream Machine’ (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- ‘The Manifesto’ (feat. Trueno and Proof)
- ‘The Plastic Guru’ (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- ‘Delirium’ (feat. Mark E. Smith)
- ‘Damascus’ (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)
- ‘The Shadowy Light’ (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)
- ‘Casablanca’ (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)
- ‘The Sweet Prince’ (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)
- ‘The Sad God’ (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)
El disco esta compuesto por artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.
"The Mountain, The Moon Cave & The Sad God", el cortometraje que acompaña al nuevo disco de Gorillaz
Además de lanzar el disco y anunciar las nuevas fechas de su tour, Gorillaz presentó un cortometraje animado de ocho minutos llamado The Mountain, The Moon Cave & The Sad God, el mismo fue dirigido por Jamie Hewlett, junto a Max Taylor y Tim McCourt, del estudio de animación londinense nominado al BAFTA THE LINE.
Con una apertura que recuerda fuertemente a El libro de la selva de Disney, con la banda sonora de la canción principal del álbum, la película muestra a Murdoc, Russel, 2D y Noodle en la India, después de haberle dado la espalda al estrellato pop internacional para sumergirse en los ritmos musicales del país.
