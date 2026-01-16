Bizarrap volvió a sumar un hito en su carrera al participar del nuevo lanzamiento de Gorillaz. Se trata de "Orange County", un single que funciona como adelanto del álbum "The Mountain", cuyo estreno está previsto para el próximo 27 de febrero.
Gorillaz presentó "Orange County", su colaboración con Bizarrap y adelanto de su nuevo álbum
La colaboración entre la banda británica y el productor argentino había sido anunciada hace tiempo y finalmente vio la luz en las últimas horas.
La colaboración entre la banda británica y el productor argentino había sido anunciada hace tiempo y finalmente vio la luz en las últimas horas. La canción fue escrita por Damon Albarn, Kara Jackson y el propio Bizarrap, y cuenta además con la participación de Anoushka Shankar.
En el álbum, "Orange County" se acompaña de una canción complementaria, "The Hardest Thing". Esta canción abre con la voz de el baterista Tony Allen (amigo y colaborador de Albarn) quien falleció en 2020.
Ambos abordan temas de duelo y esperanza, como gran parte del álbum, aunque 'Orange County' tiene un enfoque más alentador y optimista.
Los nuevos sencillos son el quinto y sexto que se comparten hasta ahora de "The Mountain", después de "The God Of Lying" (con Idles), "The Happy Dictator" (con Sparks) , "The Manifesto" con Trueno y el fallecido miembro de D12 Proof, y "Damascus".
"The Mountain" será un disco con un fuerte perfil global, ya que incluirá canciones en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.
Qué dijo Bizarrap sobre su nuevo tema con Gorillaz
A través de sus redes sociales el productor argentino se mostró emocionado ante el nuevo lanzamiento.
"Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: @gorillaz. ORANGE COUNTY ya disponible en todo el mundo… desde Argentina", escribió junto a imágenes de él interactuando con miembros de la banda animada.
La participación en este proyecto representa un nuevo hito para Bizarrap, que en los últimos meses también lanzó canciones muy exitosas junto a Daddy Yankee y J Balvin, consolidando su presencia en la escena internacional.
