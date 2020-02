Grabaciones

=“Essence of Wes Montgomery”, Valentino Jazz Bazar.

Imperdible Lane

El australiano Piers Lane, gran pianista, ya hace un par de décadas que desafía al mundo civilizado de la música clásica convenciendo al sello Hyperion para que le produzca cosas imposibles relacionadas con Alexander Scriabin o Camille Saint-Saëns. Ahora volvió a salirse con la suya: este álbum presenta trabajos juveniles de Bela Bartok y Erich Wolfgang Korngold, que explican detalles importantes de estos dos músicos esenciales del siglo XX. Todo potenciado por la calidad de grabación de Potton Hall, probablemente el mejor estudio de sonido británico. El Bela Bartok apenas adulto de estas composiciones de cámara -perdidas hasta 1963- luce como un músico conservador y tradicionalista. Al revés que esos jóvenes revolucionarios que, al madurar, se vuelven burgueses, el Bartok de este quinteto para piano luce como la obra de un preadolescente que aún no pudo rebelarse. Lo que no quita que, en medio de sus climas románticos, no aparezcan algunos destellos de lo que vendría después. En cambio, el “Opus 15” de Korngold, raramente interpretado, es una revelación: no sólo explica por qué la Warner lo contrató para componer algunos de los primeros scores del cine sonoro. Con sus contrapuntos entre el piano y las cuerdas, este quinteto parece haber inspirado a otros músicos legendarios como el hitchcockiano Bernard Herrmann.

D.C.

=“Bartok/Korngold Piano Quintets”. Piers Lane & Goldner String Quartet -Hyperion 68290-.