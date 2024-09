Grabó Harry Potter mientras atravesaba una dura enfermedad y nadie lo notó: la historia que pocos conocían de Maggie Smith

Maggie Smith grabó Harry Potter en pleno tratamiento

Si bien su presencia en la pantalla se percibía fuerte, por dentro las cosas eran sumamente distintas. Maggie Smith fue diagnosticada de cáncer de mama en 2007, por lo que tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación, que implicaba tratamientos como la quimioterapia.

“Si hay trabajo que hacer, lo haré. Todavía tengo que tambalearme a través de la última 'Harry Potter'. El cáncer era horrible. Te quita el viento de tus velas y no sé qué depara el futuro, si es que hay algo”, había expresado la actriz en una entrevista con The Times en aquella época.

En esa misma, describió con crudeza su estado por esos años, y resaltaba que estaba terriblemente enferma y que por su estado no le importaba morir la mayor parte del tiempo. “No tenía pelo. No tuve problemas para ponerme la peluca. Yo era como un huevo cocido. La quimioterapia me hizo sentir terriblemente enferma. Estaba agarrada a las barandillas, pensando: 'No puedo hacer esto'”, expresó Smith.

Por otro lado, el rol de la actriz en la saga era relativamente menor en comparación a otras de sus grandes actuaciones. De hecho, ella misma declaró que el papel no le resultó desafiante: “Estoy profundamente agradecida por el trabajo en Potter y, de hecho, en Downton, pero no fue lo que llamarías satisfactorio. Realmente no sentí que estaba actuando”.

De qué murió Maggie Smith

Hasta el momento no se revelaron detalles sobre la causa de su fallecimiento. Lo único que se supo fue el comunicado que emitieron sus allegados, así como un agradecimiento al hospital en el que pasó sus últimos días. "Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster por su atención y su generosa amabilidad durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento"