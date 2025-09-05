Subasta récord de Star Wars: el sable de luz de Darth Vader se vendió por un precio de u$s3,6 millones

En una subasta de Propstore en Los Ángeles que finaliza el sábado, ayer se registró una oferta récord por el producto de mayor valor jamás puesto a la venta de la exitosa franquicia.

La pieza se vendió por 2,9 millones de dólares, más una prima de comprador de 700.000 dólares pagada a la casa de subastas.

El icónico sable de luz rojo fue usado por Darth Vader en duelos en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi , que fueron la quinta y sexta entrega de la franquicia, pero la segunda y la tercera en llegar a la gran pantalla. Se han realizado nueve películas de Star Wars, además de múltiples spin-offs.

El año pasado, un borrador de guión abandonado de Star Wars fue descubierto en el antiguo apartamento de Harrison Ford en Londres, y se vendió por 13.600 dólares.

Otros artículos de clásicos de Hollywood fueron subastados

Entre más de 400 artículos en oferta, Propstore también vendió ayer un cinturón látigo de Indiana Jones por 485.100 dólares y una flauta Ressikan y una caja a juego de Star Trek: La Nueva Generación por 403.000 dólares. Otros artículos a la venta fueron el letrero del Andén 9 3/4 de la franquicia de Harry Potter y un casco de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo.

El director de operaciones de Propstore, Brandon Alinger, declaró: "El resultado de hoy marca un hito no solo para Propstore, sino para todo el mundo del coleccionismo cinematográfico. Ver un sable de luz de Star Wars, símbolo de una de las sagas más importantes del cine, convertirse en la pieza más valiosa de la franquicia jamás vendida en subasta es increíblemente especial. Refleja el poder cultural perdurable de Star Wars y la pasión de los fans y coleccionistas que consideran estos artefactos como referentes de la mitología moderna".