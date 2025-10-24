La pelea menos pensada: Diego Peretti se diferenció del Puma Goity y elogió a los actores más jóvenes







El actor respondió con ironía a las críticas del Puma Goity hacia los más jóvenes del medio y defendió su compromiso y esfuerzo en la profesión.

Peretti salió a defender a la nueva camada de actores, tras la crítica que había hecho el "Puma" Goity.

En el mundo del espectáculo argentino no faltan las diferencias de mirada, y esta vez el debate lo protagonizan dos figuras de peso: Diego Peretti y Gabriel “Puma” Goity. Todo comenzó cuando Goity cuestionó la ética laboral de los actores jóvenes, lo que generó una serie de reacciones dentro del ambiente artístico. Peretti, fiel a su estilo, respondió con calma pero con firmeza, dejando claro que no comparte esa visión y que su experiencia personal lo lleva a pensar lo contrario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Peretti, lejos de la polémica gratuita, prefirió matizar y poner las cosas en perspectiva, recordando que no se puede juzgar a toda una generación por la actitud de unos pocos.

El actor de Los Simuladores habló con el programa Puro Show de El Trece y, sin esquivar la pregunta, dejó una frase que encendió la conversación: “Tengo una amiga que es actriz de nueva generación y es un tiburón blanco para conseguir trabajo, está a full. No, no creo que sea una generalidad. Pero bueno, si el Puma lo dice, debe estar rodeado de actores jóvenes medio vagos”.

puma-goity-696x392.webp Goity ganó el oro por Cyrano, que se presentó en el teatro oficial: “No desfinancien el INT, es un error. No se equivoquen, es fundamental". ¿Qué dijo el Puma Goity sobre la nueva camada de actores? El Puma Goity había lanzado un comentario que hizo ruido: según él, muchos de los actores más jóvenes “no tienen ganas de trabajar”. La frase, dicha con el tono frontal que lo caracteriza, fue interpretada como una crítica al compromiso y la constancia de quienes empiezan en el medio.

Goity, con décadas de experiencia, suele expresar su malestar por lo que considera una pérdida de rigor profesional. “Antes llegábamos dos horas antes al teatro; ahora muchos llegan sobre la hora y sin ensayar lo suficiente”, comentó en una entrevista anterior.

Diego Peretti se diferenció de los dichos Peretti, con su estilo medido, marcó distancia de los dichos del Puma Goity y subrayó que generalizar no ayuda a entender la realidad del sector. “No creo que sea una generalidad”, insistió, señalando que conoce a muchos jóvenes que se esfuerzan por hacerse un lugar en una industria cada vez más competitiva. Además, reflexionó sobre las dificultades propias del oficio: “El trabajo de actor siempre fue inestable, muy disruptivo. Pero la Argentina vive en crisis, con diferentes tonalidades”. los-simuladores.webp También se refirió a las divisiones políticas que a veces atraviesan al ambiente artístico. “Yo tengo opinión política, pero no partidaria, y prefiero que no nos agarremos entre nosotros porque no conviene”, sostuvo, dejando una invitación a la convivencia y al respeto entre colegas. Sobre su presente, Peretti contó que hoy prefiere el teatro y las producciones para plataformas, alejándose de la televisión tradicional. Además, habló brevemente sobre la esperada película de Los Simuladores, aunque admitió que “no sabe en qué instancia está el proyecto” y que “hay temas legales” que todavía no se resolvieron.

Temas Televisión