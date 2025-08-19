Habló Eliana Guercio: El tratamiento médico con láser que le quemó la cara







Después alertar sobre el peligro de someterse a tratamientos estéticos en manos no profesionales, Eliana Gercio dio detalles del procedimiento que la mantuvo alejada de su trabajo y por el que demandó a los responsables.

Finalmente, Eliana Guercio contó cuál fue el tratamiento que se realizó y los riesgos que padeció.

Eliana Guercio brindó detalles del duro momento que atraviesa tras someterse a un tratamiento estético con láser que la mantuvo alejada de su trabajo por días. La panelista había alertado a sus seguidores de Instagram sobre los riesgos que implicaba hacerse este procedimientos sin investigar a los profesionales y guiándose únicamente en la búsqueda por la cantidad de seguidores que tienen. Sin embargo, hasta este momento no había detallado ni el procedimiento en cuestión ni cómo se encontraba.

Eliana explicó que ella se hizo un tratamiento con láser CO2 en un lugar no verificado. "Yo por ahí lo tomé con mucha liviandad, porque mi experiencia hace 10 años atrás fue maravillosa", describió Guercio durante una entrevista con Telefe Noticias. Y si bien no fue específica respecto a cómo se encontraba, todo hace pensar que habría sufrido quemaduras leves en su cara.

Eliana Guercio.jpeg La modelo y panelista también se refirió a que la falta de profesionalismo ocupa un rol sumamente importante en estos casos: "El tratamiento en sí, en manos que saben utilizar esa aparatología y con la aparatología correspondiente, es fantástico", pero indicó la necesidad de hacerlo con alguien capacitado: "Busquen a alguien que se los recomiende, un conocido, alguien..No que 'me dijeron', 'me contaron'", advirtió.

Además, Guercio contó que recibió muchas consultas y mensajes de apoyo después de relatar por redes sociales lo que le sucedió. "He invertido toda mi energía en contestar la mayor cantidad de mensajes que puedo", dijo. Si bien ella había explicado que su salud no estaba comprometida por los efectos del tratamiento y que tendría solución, su rostro se había visto seriamente afectado por el tratamiento al punto de padecer quemaduras. De allí el temor de la mujer de Chiquito Romero y el mensaje concientizador que da.

Láser CO2: esto explican los especialistas Los especialistas aseguran que el procedimiento de láser CO2 es uno de los más potentes de su tipo porque expone la piel a temperaturas que oscilan en los 100° C, lo que podría hinchar y causar deformación.

Cirugía estética párpados.jpg El tratamiento con láser CO2 estimula la producción de colágeno por lo que es efectivo para reducir líneas de expresión. ámbito. El sitio Mayo Clinic describe que para este procedimiento se usa un dispositivo que puede ser de dos tipos: Láser ablativo : usa un haz de energía para destruir la capa externa de la piel y calentarla, lo que genera estimulación en la producción de colágeno, para mejorar la firmeza y la textura de la piel.

: usa un haz de energía para destruir la capa externa de la piel y calentarla, lo que genera estimulación en la producción de colágeno, para mejorar la firmeza y la textura de la piel. Láser no ablativo o fuente de luz: también estimula la producción de colágeno, pero es menos agresivo que el anterior porque implica un menor tiempo de recuperación. Los láseres que se usan en fotocirugía tienen longitudes de onda que varían según su uso, el láser de CO2 es uno de los más usados en dermatología. Es muy utilizado para revisar cicatrices de acné y hacer fotorrejuvenecimiento. Se utiliza la energía láser con potencias muy altas para destruir los pigmentos que se desea. Es muy importante tener cuidado, sobre todo cuando se realizan procedimientos en el rostro, porque los ojos son el objetivo más vulnerable y se necesita usar protección ocular. esteticista-haciendo-inyeccion-relleno-clienta.jpg Lo importante es, antes de decidir realizarse algún procedimiento de este tipo, constatar el profesional con quien te lo practicas. Freepik Otra manera de resguardar a los pacientes cuando se usa esta técnica es cubrir la piel alrededor del área que se trabaja con gasas húmedas y mantenerlas húmedas durante el tiempo que se realice el tratamiento. Eliana Guercio inició acciones legales La esposa de Chiquito Romero no quiso profundizar con demasiados detalles de lo que sucedió y sobre las complicaciones que tuvo su caso particularmente porque inició un proceso legal y quiere manejar la situación con cautela. "Estoy siendo responsable y estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer por la vía legal", explicó.