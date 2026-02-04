"Cumbres Borrascosas": qué dicen las primeras críticas de la película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi

Las primeras reacciones indican que la nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell está "destinada a ser un éxito masivo para Warner Bros."

Cumbres Borrascosas , la nueva película de Emerald Fennell ya fue vista por algunos miembros de la prensa cinematográfica internacional antes de su estreno el 12 de febrero.

Las primeras reacciones indican que la nueva adaptación protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi está "destinada a ser un éxito masivo para Warner Bros."

El crítico Courtney Howard publicó una reseña entusiasta en X, calificando lo último de Fennell como "un nuevo clásico de primer nivel" . “Embriagadora, trascendente, tentadora, cautivadora, lujuriosa, hipnótica”, escribió Howard . “Captura con maestría el dolor y la esencia del deseo. La fotografía de [Linus] Sandgren, cautivadora. El diseño de producción de [Suzie] Davies, sublime”.

La editora senior de Variety , Jazz Tangcay, también elogió la película en X. Llamó a "Cumbres Borrascosas" una "historia candente y retorcida" y elogió la química entre las estrellas Margot Robbie y Jacob Elordi como "¡un nivel completamente diferente de CALIENTE!".

El escritor de entretenimiento Scott Menzel presintió el éxito de taquilla de "Cumbres Borrascosas". Escribió en X que el drama erótico está "destinado a ser un éxito rotundo para Warner Bros." y consagrará a la directora Fennell como "una de las cineastas más solicitados de la actualidad".

“Una obra de arte visual impresionante, la película promete ser una de las principales candidatas a premios, especialmente en cinematografía, vestuario, diseño de producción y banda sonora”, escribió Menzel.

La editora general de IndieWire, Anne Thompson, también predijo un éxito comercial para "Cumbres Borrascosas". Escribió en X : "'Cumbres Borrascosas' tendrá un buen estreno y arrasará en taquilla. Es una película explosiva y deslumbrante que encantará al público. Tanto Jacob Elordi como Margot Robbie saldrán victoriosos. El público se enamorará de los visuales estridentes y la dirección desenfrenada de Emerald Fennell. Todo es GRANDE".

De qué trata Cumbres Borrascosas

Basada en la novela de 1847 de Emily Brontë, la película narra el delicioso romance prohibido entre Cathy (Robbie), una adinerada patricia del siglo XIX, y Heathcliff (Elordi), un atractivo paria de la alta sociedad que, tras la entrega de Cathy a otro, regresa a Cumbres Borrascosas para luchar por su amor.

Tráiler Cumbres Borrascosas

Junto a Robbie y Elordi, la película está protagonizada por Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes y Ewan Mitchell. La película también cuenta con música original de la superestrella del pop Charli xcx.

Cumbres Borrascosas fue la primera y más famosa adaptación cinematográfica del maestro William Wyler en 1939, con Merle Oberon y Laurence Olivier como protagonistas. En 2011, la directora de Fish Tank, Andrea Arnold, dirigió otra versión protagonizada por Kaya Scodelario y James Howson. También hubo una versión de 1970 protagonizada por Anna Calder-Marshall y Timothy Dalton, una adaptación de 1992 con Juliette Binoche y Ralph Fiennes y una miniserie de ITV con Charlotte Riley y Tom Hardy.