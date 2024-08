Harrison Ford habló sobre su personaje en lo nuevo de Marvel: "Un idiota por dinero"

Cuando se le preguntó cómo se preparó para el papel, Ford respondió: "Tuve que ser un poco indiferente. Tuve que ser un idiota por dinero, algo que ya he hecho antes". Sin embargo, Ford insistió en que no estaba criticando el próximo éxito de taquilla.

“No lo desprestigio”, continuó. “Sólo digo que tienes que hacer ciertas cosas que normalmente tu madre no querría que hicieras, o tu profesora de interpretación, si la tuvieras. Pero es divertido y lo disfruté. Me lo pasé genial y estoy encantado con la respuesta que obtuvimos con el tráiler”.

De qué trata Capitán América: Un Nuevo Mundo

La cuarta película de la serie Capitán América ve a Anthony Mackie regresar como Sam Wilson (también conocido como Falcon), quien desde entonces asumió el manto del Capitán América después de que Steve Rogers (Chris Evans) se retirara pacíficamente al final de Avengers: Endgame.

Siguiendo los eventos de The Falcon And The Winter Soldier, la nueva película ve a Sam con la tarea de formar un nuevo equipo de Avengers por orden del Presidente.

El reparto incluye a Danny Ramírez como Joaquín Torres, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns (también conocido como el Líder), Shira Haas como Sabra, Carl Lumbly como Isaiah Bradley, Liv Tyler como Betty Ross y Giancarlo Esposito como un misterioso villano. Xosha Roquemore, Seth Rollins y Rosa Salazar también aparecen en el reparto.

La película está dirigida por Julius Onah (The Cloverfield Paradox) y está escrita por Malcolm Spellman y Dalan Musson (The Falcon And The Winter Solider), así como por Matthew Orton (Moon Night).

Capitán América: Un Nuevo Mundo se estrenará en cines el 13 de febrero de 2025.