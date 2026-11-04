Jorge Macri: "El Gobierno está volviendo a lo básico, lo mismo que la Ciudad hace 20 años" + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una evaluación sobre el escenario económico al participar de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local.

Jorge Macri participó de las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, realizó un diagnóstico sobre la macroeconomía local. "El Gobierno nacional está volviendo a lo básico, lo mismo que la Ciudad hace 20 años", sostuvo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Si tuviéramos el 100% de la economía en blanco, todos los indicadores darían perfecto. Me encantaría tener una economía 100% en blanco, sería todo más fácil", sostuvo al disertar en las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, que se realizarán mañana miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en UCEMA.

"El Estado tiene la particularidad de que arma el Presupuesto al revés de un privado, primero se pregunta cuánto quiere gastar. Ese esquema no da más, es el populismo. Todas las provincias estamos haciendo un esfuerzo por la baja de un impuesto distorsivo, que es Ingresos Brutos", remarcó.

El evento incluyó un panel con la disertaciones del viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quienes opinaron sobre gasto público, impuestos y administración del Estado, entre otros tópicos.

Jorge Macri repudió el ataque a mujeres trans en Palermo El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció sobre el violento ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo y aseguró que las autoridades porteñas trabajan para identificar a los responsables. "Les vamos a caer con todo el peso de la ley", advirtió a través de sus redes sociales.

"Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", escribió el mandatario. Además, confirmó que los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a los involucrados. El episodio ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando un grupo de entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans en la zona de los Bosques de Palermo. Los agresores las rodearon y golpearon con distintos elementos, mientras filmaban la agresión con sus teléfonos celulares.