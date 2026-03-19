HBO Max: 3 películas argentinas ambientadas en la dictadura que te dejarán sin aliento

Distintas opciones nacionales para recordar una de las épocas más oscuras que vivió nuestro país.

El catálogo de HBO Max sigue ampliándose con producciones nacionales que no solo entretienen, sino que también reviven algunos de los períodos más oscuros de la historia argentina. En ese contexto, varias películas ambientadas en la última dictadura militar lograron destacarse tanto a nivel local como internacional.

A lo largo de los años, el cine argentino ha sabido retratar el clima de miedo, censura y violencia de la dictadura de 1976 con historias que combinan suspenso, drama e incluso terror. Estas producciones no solo reconstruyen hechos históricos, sino que también ponen el foco en las consecuencias humanas de ese período.

Dentro de la plataforma se pueden encontrar títulos impactantes como Un crimen argentino, Rojo y 1978, tres propuestas muy distintas entre sí, pero atravesadas por el mismo contexto histórico que sigue generando reflexión.

Un crimen argentino está dirigida por Lucas Combina y basada en la novela de Reynaldo Sietecase. Entre sus protagonistas se destacan Nicolás Francella, Matías Mayer y Darío Grandinetti.

Una de las principales películas que trata de manera realista lo ocurrido en la dictadura militar argentina de 1976.

La historia se sitúa en Rosario en 1980 , en plena dictadura, cuando un empresario desaparece en circunstancias misteriosas. A partir de ese hecho, dos jóvenes investigadores judiciales comienzan a reconstruir lo ocurrido en un contexto donde la verdad parece estar constantemente amenazada.

A medida que avanzan en el caso, se enfrentan a una red de corrupción, silencios y presiones que complican la investigación. La policía, lejos de ayudar, se presenta como un obstáculo más dentro de un sistema atravesado por el poder militar.

El film, basado en un caso real, logra construir un thriller atrapante que expone cómo funcionaban las estructuras de encubrimiento durante aquellos años, donde incluso buscar justicia podía convertirse en un riesgo de vida.

Embed - "Un Crimen Argentino". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures (HD)

Rojo

Rojo fue escrita y dirigida por Benjamín Naishtat y cuenta con un elenco encabezado por Darío Grandinetti, Andrea Frigerio y Alfredo Castro. Ambientada en los años previos al golpe de Estado de 1976, la película sigue a un abogado respetado cuya vida comienza a desmoronarse tras un incidente aparentemente menor en un restaurante. Ese hecho será el inicio de una serie de situaciones cada vez más oscuras.

Con la llegada de un detective que empieza a hacer preguntas, los secretos comienzan a salir a la luz y dejan al descubierto una sociedad marcada por el silencio y la complicidad.

Lejos de mostrar la dictadura de forma directa, la película construye una atmósfera inquietante que refleja cómo el clima social previo al golpe ya estaba cargado de violencia, impunidad y miedo.

Embed - Rojo - Trailer (HD)

1978

1978 es una propuesta más reciente que mezcla terror con contexto histórico. Está protagonizada por Agustín Pardella, Carlos Portaluppi y Mario Alarcón. La trama se desarrolla en plena dictadura, cuando un grupo de represores irrumpe en una situación que no pueden controlar: sus víctimas pertenecen a un culto misterioso y peligroso. A partir de ahí, lo que parecía un operativo más se convierte en una pesadilla.

La película combina elementos sobrenaturales con el horror real del terrorismo de Estado, generando una propuesta distinta dentro del cine argentino sobre esta temática.

Embed - 1978 | Tráiler Multiplex

Con una duración breve pero intensa, logra trasladar el miedo desde lo histórico hacia lo fantástico, sin perder de vista el trasfondo político que atraviesa toda la historia.